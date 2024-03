POL-MK: Altenaer beißt Polizistin in den Arm

Neuenrade/Plettenberg (ots) - In drei Fällen fahnden wir derzeit öffentlich nach Tatverdächtigen. Gefährliche Körperverletzung in Neuenrade: https://polizei.nrw/fahndung/128686 Fahrraddiebstahl in Neuenrade: https://polizei.nrw/fahndung/128756 Ladendiebstahl in Plettenberg: https://polizei.nrw/fahndung/128754 Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen. (dom) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

