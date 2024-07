Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Raub

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstagabend hob ein 33-jähriger Mann an der Volksbank einen Geldbetrag ab und begab sich anschließend in Richtung Bärenplatz an der Bischof-Stradmann-Straße. Am Bärenplatz trat ein männlicher Täter an den Geschädigten heran, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und versuchte die Geldbörse zu entnehmen. Nachdem der Geschädigte den Angriff abwehren konnte, flüchtete der Täter vom Tatort. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen, der Täter konnte zwischenzeitlich namentlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Raum Bad Hönningen.

