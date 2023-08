Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 21.08.2023, gegen 21.30 Uhr, wurde von einer Zeugin gemeldet, dass sie auf der B9 von Frankenthal in Richtung Ludwigshafen-Edigheim hinter einem Pkw herfahre, welcher Schlangenlinien fahren würde. Durch die eingesetzte Streife konnte der betreffenden Pkw und die Zeugin in der Oppauer Straße in Ludwigshafen festgestellt werden. Bei dem 25-jährigen Fahrer aus Ludwigshafen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

