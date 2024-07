Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Großkontrolle gegen Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots)

In der Casterfeldstraße richtete am Dienstag das Polizeirevier Mannheim-Neckarau eine Kontrollstelle zur Bekämpfung von Verkehrsstraftaten ein. Der Fokus der von 9 Uhr bis 15:30 Uhr andauernden Maßnahme lag auf der Ahndung von Verkehrsteilnehmenden, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Medikamenten oder Alkohol ein Kraftfahrzeug führten. Dabei wurde das Polizeirevier durch die speziell geschulten Beamtinnen und Beamte des Kompetenzteams Drogen im Straßenverkehr unterstützt. Im besagten Zeitraum konnten 65 Fahrzeuge und 87 Personen kontrolliert werden. Dabei gelangten 11 Personen wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss zur Anzeige. Neben mehreren geringfügigen Verkehrsverstößen, ergab sich auch der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ein Fahrer versuchte die Polizei durch sogenanntes Fake-Urin zu täuschen. Dies wurde jedoch rechtzeitig entdeckt. Der nachfolgende, ordnungsgemäß verlaufende Urinvortest zeigte bei dem Mann ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell