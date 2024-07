Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag war eine 36-Jährige auf ihrem Fahrrad mit einem Fahrradanhänger auf der Talstraße unterwegs. Auf der linken Fahrbahnseite parkten mehrere Fahrzeuge, sodass die verfügbare Restfahrbahnbreite erheblich eingeschränkt war. Gegen 16:30 Uhr kam ihr plötzlich ein Auto der Marke Mini entgegen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 44-jährige Autofahrerin ihre Wartepflicht vor den geparkten Autos nicht beachtet und fuhr deshalb auf die Radfahrerin zu. Mutmaßlich um Platz zu machen, lenkte die 36-Jährige weiter nach rechts und geriet so mit dem Fahrradanhänger an die Bordsteinkante. Dies brachte sie in Verbindung mit dem regennassen Kopfsteinpflaster der Fahrbahn aus dem Gleichgewicht, sodass sie zu Boden stürzte. Die Frau zog sich bei dem Unfall lebensbedrohlichen Verletzungen zu und kam zur sofortigen Behandlung in ein Krankenhaus. Ob die Verletzungen alleinig auf das Sturzgeschehen zurückzuführen sind oder ob die Frau von dem abbremsenden Auto erfasst wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Mannheim geleitet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

