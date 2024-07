POL-MA: Mannheim: Unfall mit hohem Sachschaden nach Missachtung einer roten Ampel

Heidelberg (ots) - Bereits am Dienstag, den 16.07.2024, wurde um kurz vor 14:30 Uhr ein 84-Jähriger in der Neuen Schlossstraße von einer Unbekannten angesprochen. Die Frau gab sich sehr aufdringlich, ergriff den Senior an beiden Handgelenken und versuchte ihn zu umarmen und zu küssen. Dem Mann, dem das Verhalten der Unbekannten äußerst unangenehm war, wich von ihr ...

mehr