POL-MA: Heidelberg: Trickdiebin stiehlt teure Uhr - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Bereits am Dienstag, den 16.07.2024, wurde um kurz vor 14:30 Uhr ein 84-Jähriger in der Neuen Schlossstraße von einer Unbekannten angesprochen. Die Frau gab sich sehr aufdringlich, ergriff den Senior an beiden Handgelenken und versuchte ihn zu umarmen und zu küssen. Dem Mann, dem das Verhalten der Unbekannten äußerst unangenehm war, wich von ihr zurück. Dabei merkte er, dass seine Rolex-Uhr, die er am Handgelenk getragen hatte, verschwunden war. Die Frau flüchtete daraufhin sofort und konnte trotz Verfolgung nicht mehr eingeholt werden. Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die mutmaßliche Trickdiebin wird als ungefähr 160 cm groß und 30 Jahre alt beschrieben. Sie trug lange, schwarze Haare, die nach hinten gebunden waren. Bekleidet war sie mit einem beigen, leichten Sommermantel. Sie sprach vermutlich spanisch und nannte sich Maria. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Diebstahlsermittlungen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/

