POL-RTK: +++ Ärger in Postfiliale +++ Leicht verletzt nach Balkonbrand +++ Morgens betrunken beim Autofahren erwischt +++

1. Ärger in Postfiliale,

Taunusstein-Hahn, Grillparzerstraße, Freitag, 05.07.2024, 10:30 Uhr

(wie) Am Freitagvormittag ist es in einer Postfiliale in Hahn zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 48-Jähriger betrat gegen 10:30 Uhr die Räumlichkeiten der Filiale und soll dort Streit wegen eines Strafzettels wegen Falschparkens angefangen haben. Dieser sei von der Post ausgestellt gewesen. Bei dem Streit hat ein 57-Jähriger den 48-Jährigen gepackt und aus dem Gebäude gezerrt. Im Freien stritten sich die beiden Kontrahenten lautstark weiter, sodass mehrere Passanten die Polizei verständigten. Die Beamten trennten die beiden Männer und befragte sie. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06128/ 92012-102 bei der Taunussteiner Polizei zu melden.

2. Leicht verletzt nach Balkonbrand,

Bad Schwalbach, Verbindungsstraße, Donnerstag, 04.07.2024, 22:40 Uhr

(wie) Bei einem Brand auf einem Balkon in Bad Schwalbach sind am späten Donnerstagabend drei Personen leicht verletzt worden. Ein Anwohner der Verbindungsstraße war gegen 22:40 Uhr mit seinem Hund unterwegs, als er das Feuer auf dem Balkon eines Nachbarhauses bemerkte. Daraufhin lief er zurück zu seiner Wohnung und holte einen Feuerlöscher. Zeitgleich verständigte ein Anwohner die Feuerwehr. Die Löschversuche des Nachbarn scheiterten, hielten das Feuer jedoch auf. Die Feuerwehr löschte den Brand kurz darauf vollständig. Mehrere Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden vom Rettungsdienst wegen leichter Rauchgasintoxikation behandelt. Ins Krankenhaus musste aber keiner gebracht werden. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 EUR auf dem Balkon, die Wohnungen blieben nach Lüftung bewohnbar. Die Brandursache ist nicht klar, eine strafbare Handlung ergab sich für die Polizei aber nicht.

3. Morgens betrunken beim Autofahren erwischt, Oestrich-Winkel, Paul-Gerhardt-Weg, Freitag, 05.07.2024, 10:50 Uhr

(wie) In Oestrich-Winkel ist am Freitagmorgen ein Mann betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Der 68-Jährige war gegen 10:50 Uhr auffällig auf einen Parkplatz im Paul-Gerhardt-Weg gefahren. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Eine Streife kontrollierte den Autofahrer daraufhin und stellte schnell fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Somit nahmen die Beamten den 68-Jährigen fest und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein stellten sie sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

