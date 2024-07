PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bad Schwalbach (ots)

Waldems, B275, Mittwoch, 03.07.2024, 17:37 Uhr

Am Mittwochabend kam aus auf der B275 bei Waldems zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 19 Jahre alter Fahrer aus Bad Soden am Taunus fuhr mit seinem VW Polo auf der B275 von Idstein in Richtung Waldems. In einer langen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem entgegenkommenden VW Fox eines 57 Jahre alten Fahrers aus Limburg an der Lahn zusammen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde noch ein nachfolgender Skoda Octavia beschädigt Der Fahrer des VW Fox und dessen 55 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B275 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungs-/Reinigungsarbeiten für die Dauer von fast vier Stunden voll gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Der Sachschaden wird auf etwa 19.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell