PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann entblößt sich und wird festgenommen +++ Fenster aufgehebelt +++ Im Straßengraben gelandet und geflüchtet +++ Bei Unfall Poller, Scheibe, Hecke, Zaun und Fahrzeug beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann entblößt sich und wird festgenommen, Eltville am Rhein, Bahnhofstraße, Dienstag, 02.07.2024, 13:40 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Eltville einen Mann festgenommen, der sich mehreren Personen gegenüber entblößt hatte. Gegen 13:40 Uhr gingen die Mitteilungen über den Mann ein, welcher in der Nähe des Bahnhofs sein Glied gezeigt hatte. Eine umgehend entsandte Streife traf den polizeibekannten Mann, einen 48-Jährigen ohne festen Wohnsitz, an und kontrollierte ihn. Nach der Fertigung einer Strafanzeige wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nachkam. Zu weiteren Vorkommnissen an diesem Tag kam es nicht.

2. Fenster aufgehebelt,

Niedernhausen-Oberjosbach, Kastanienweg, Samstag, 29.06.2024, 09:00 Uhr bis Montag, 01.07.2024, 20:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher ein Wohnhaus in Niedernhausen-Oberjosbach heimgesucht. Am Montagabend stellten die Bewohner des Anwesens im Kastanienweg ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich fest und informierten die Polizei. Diese geht aktuell davon aus, dass die Einbrecher zwar das Fenster gewaltsam öffneten, nicht aber ins Haus gelangten. Demnach wird wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Im Straßengraben gelandet und geflüchtet - Größere Suchmaßnahmen, Idstein-Heftrich, Landesstraße 3023, Dienstag, 02.07.2024, 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag verunfallte ein Fahrzeug bei Idstein-Heftrich in einem Straßengraben, die verantwortliche Fahrerin oder der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Für die Suchmaßnahmen kamen neben einer Drohne der Feuerwehr auch ein Polizeihubschrauber sowie Spürhunde zum Einsatz. Gegen 01:00 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus Heftrich bei der Polizei und gab an, soeben Unfallgeräusche aus Richtung des Ortseingangs von Heftrich vernommen zu haben. Daraufhin wurden Polizeistreifen entsandt, welche im Bereich der Landesstraße 3023 einen verunfallten weißen VW Up mit Wiesbadener Kennzeichen feststellen konnten. Von dem Fahrer oder der Fahrerin fehlte jede Spur. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die verantwortliche Person mit dem VW die Landesstraße von Heftrich nach Idstein entlangfuhr, die Kontrolle über den Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Im Graben überschlug sich das Fahrzeug und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer bzw. die Fahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen nach könnte er oder sie an der Unfallstelle abgeholt worden sein. Da die Rettungs- und Polizeikräfte aufgrund des Unfallbildes davon ausgehen mussten, dass sich die Person bei dem Unfall verletzt hatte und eventuell hilfsbedürftig in der Nähe der Unfallstelle verblieben war, kam es zu einer großangelegten Suche. Hierbei unterstützte die Feuerwehr mittels Drohne und Spürhunden. Auch ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft. Es konnte jedoch keine Person festgestellt werden. Der Sachschaden, in den auch ein beim Unfall beschädigtes Straßenschild einfließt, beläuft sich auf etwa 8.300 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, oder Personen, die gegen 01:00 Uhr ein weiteres Fahrzeug auf der L3023 gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

4. Bei Unfall Poller, Scheibe, Hecke, Zaun und Fahrzeug beschädigt, Eltville am Rhein, Roßpfad, Dienstag, 18:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat ein Autofahrer in einem Parkhaus in Eltville mehrere Unfälle verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge parkte der 83-Jährige zunächst um 18:45 Uhr mit seinem 5er BMW in einer Parkbucht des Parkhauses am Roßpfad und verlor beim Losfahren aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei setzte er zurück, beschädigte die Glasscheibe eines Einkaufsladens, um dann wieder nach vorne zu fahren und dabei ein Fahrzeug zu touchieren. Daraufhin setzte der Fahrer erneut zurück, durchbrach dann einen Zaun und eine Hecke und stieß letztlich gegen eine Hauswand. Bei dem Manöver wurden keine Personen verletzt, es entstanden erhebliche Sachschäden, die sich auf etwa 20.000 Euro summieren. Der 83-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus, sein BMW musste abgeschleppt werden. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

