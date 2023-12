BPOLI LUD: Zweimal Gefängnis - einmal Geldstrafe gezahlt

Bad Muskau (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden am Grenzübergang in Bad Muskau in zwei Fällen Feuerwerkskörper (insgesamt 90 Stück Knaller) sichergestellt. Bei einem 22-jährigen Deutschen wurde eine Packung Feuerwerkskörper mit 20 Stück DUM DUM Knaller der Kategorie 3 festgestellt. Im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis war er nicht. Im zweiten Fall hatte ein 13-jähriger Deutscher in einer Plastiktüte insgesamt 70 illegale Knallkörper. Der Jugendliche gab an, ...

