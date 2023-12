Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Böller beschlagnahmt

Bad Muskau (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden am Grenzübergang in Bad Muskau in zwei Fällen Feuerwerkskörper (insgesamt 90 Stück Knaller) sichergestellt. Bei einem 22-jährigen Deutschen wurde eine Packung Feuerwerkskörper mit 20 Stück DUM DUM Knaller der Kategorie 3 festgestellt. Im Besitz einer erforderlichen Erlaubnis war er nicht. Im zweiten Fall hatte ein 13-jähriger Deutscher in einer Plastiktüte insgesamt 70 illegale Knallkörper. Der Jugendliche gab an, dass er die Pyrotechnik auf dem polnischen Markt gekauft hatte. Auch hier handelt es sich um Feuerwerkskörper der Kategorie 3. In beiden Fällen wurde die Pyrotechnik sichergestellt und Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet. Neben dem Erlass eines Bußgeldbescheides müssen die Beiden zudem mit einem Gebührenbescheid von der Bundespolizei rechnen. Schließlich werden ihnen Transport und Vernichtung der sichergestellten Knaller in Rechnung gestellt. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren von illegalen Feuerwerkskörpern https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/05Weitere-Themen/01_Illegale_Feuerwerkskoerper/Illegale_Feuerwerkskoerper_node.html

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell