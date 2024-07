PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kellerräume von Dieb aufgesucht +++ Pkw durch Steinwurf beschädigt +++ Reifen zerstochen und Lack zerkratzt +++ Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Schwalbach (ots)

1. Kellerräume von Dieb aufgesucht,

Eltville am Rhein, Erbach, Eberbacher Straße Donnerstag, 27.06.2024, 15:00 Uhr bis 16:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag sind Einbrecher in einem unbeobachteten Moment in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Erbach eingestiegen. An Beute gelangten sie nicht. Gegen 16:45 Uhr bemerkten Bewohner des Hauses aus der Eberbacher Straße eine aufgebrochene Kellertür und informierten postwendend die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter schon über alle Berge, an ihr Ziel waren sie jedoch nicht gelangt. Spuren am Tatort deuten zwar darauf hin, dass die Diebe in den Keller eingebrochen waren, Gegenstände fehlten jedoch nicht. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Rufnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville.

2. Pkw durch Steinwurf beschädigt,

Kiedrich, Eltviller Straße, Freitag, 28.06.2024, 22:30 Uhr bis Samstag, 29.06.2024, 06:00 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in Kiedrich einen geparkten Mercedes GLE und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Das schwarze Fahrzeug stand in der Eltviller Straße auf einem Parkplatz, als den ersten Ermittlungen zufolge ein Stein gegen die linke Fahrzeugseite geworden wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Ermittlungen hat die Polizei in Eltville übernommen, welche unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise bittet.

3. Reifen zerstochen und Lack zerkratzt, Rüdesheim, Eibingen, Hugo-Asbach-Straße, Samstag, 29.06.2024, 00:50 Uhr

(he)Am frühen Samstagmorgen wurde ein in Eibingen in der Hugo-Asbach-Straße abgestellter Audi A3 mutwillig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge machte sich eine Person gegen 01:00 Uhr an dem Pkw zu schaffen. Es wurde ein Reifen zerstochen sowie die rechte Fahrzuegseite zerkratzt. Die Polizei in Rüdesheim bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise

4. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich,

Taunusstein-Bleidenstadt, Konrad-Adenauer-Straße/Stephanstraße/Philipp-Reis-Straße, Sonntag, 30.06.2024, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag führte ein Vorfahrtsverstoß zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten und mehreren Zehntausend Euro Schaden. Um 02:15 Uhr befuhr eine 56-jährige Bad Schwalbacherin mit ihrem Smart die Stephanstraße in Bleidenstadt entlang und beabsichtigte an der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße in die Philipp-Reis-Straße weiterzufahren. Die Smart-Fahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein, ohne die Vorfahrt eines 49-jährigen BMW-Fahrers zu beachten, welcher seinerseits die Konrad-Adenauer-Straße befuhr. Inmitten der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, indessen Folge der Smart gegen ein Straßenschild geschleudert wurde. Die Fahrerin des Smart wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an Schild und Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell