Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher aktiv

Hemer (ots)

Am Mittwochmorgen um 6:20 Uhr wurde die Polizei zu einem städtischen Gebäude an der Hauptstraße gerufen. Zwischen dem gestrigen Nachmittag und dem heutigen Morgen haben Unbekannte an dem Gebäude zwei Fenster beschädigt. Vermutlich wurden sie mit einem Stein eingeworfen. Durch das Fenster konnten die Unbekannten in einen Büroraum eindringen und diesen durchsuchen, jedoch gab es dort nichts von Wert. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat. (lubo)

