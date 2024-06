PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit Hebelwerkzeug angesetzt, aber gescheitert +++ Unfallflucht auf Parkdeck +++ Unfall gebaut und geflüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit Hebelwerkzeug angesetzt, aber gescheitert, Geisenheim-Johannisberg, Am Schwarzenstein, Festgestellt: Dienstag, 25.06.2024

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in Geisenheim-Johannisberg einzusteigen. Am Dienstag wurden an der Hauseingangstür des Einfamilienhauses in der Straße "Am Schwarzenstein" frische Hebelspuren vorgefunden, die auf einen vorangegangenen Einbruchversuch schließen lassen. Das Eindringen in das Objekt war den Tätern jedoch nicht gelungen, sodass sie erfolglos das Weite suchten. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Parkdeck,

Bad Schwalbach, Heimbachstraße, Dienstag, 25.05.2024, 08:45 Uhr bis 17:55 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags kam es auf einem Bad Schwalbacher Parkdeck zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls. Zwischen 08:45 Uhr bis 17:55 Uhr parkte ein blauer VW Golf Kombi auf dem besagten Parkdeck in der Heimbachstraße und wurde in diesem Zeitraum von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen Stoßstange touchiert und beschädigt. Im Anschluss ignorierte der verantwortliche Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin den knapp 1.000 Euro teuren Schaden und fuhr davon.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Unfall gebaut und geflüchtet,

Walluf, Hauptstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr

(fh)In der Hauptstraße in Walluf wurde am Mittwoch ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Zwischen 12:15 Uhr und 14:15 Uhr befuhr das unbekannte Fahrzeug die Hauptstraße in Walluf und streifte dabei einen vor der Hausnummer 74 geparkten grauen Suzuki an der Fahrerseite. Ohne dem dabei entstandenen Schaden von knapp 1.500 Euro Beachtung zu schenken, flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Eltville ermittelt nun wegen der Verkehrsunfallflucht und nimmt potenzielle Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell