POL-RTK: +++ Baustellenampel zeigt "rot" - Auffahrunfall +++

Bad Schwalbach (ots)

Baustellenampel zeigt "rot" - Auffahrunfall, Eltville, Martinsthal, Schiersteiner Straße, Dienstag, 25.06.2024, 06:15 Uhr

(he)Heute Morgen kam es in Eltville Martinsthal an einer Baustellenampel zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 35.000 Euro entstand. Gegen 06:15 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Schiersteiner Straße aus Richtung Martinthal in Richtung Schlangenbad. Als vor ihm eine Baustellenampel auf "rot" schaltete, stoppte er. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender Touran-Fahrer zu spät und fuhr mit großer Wucht in das Heck des Kastenwagens. Der 42-jährige Unfallverursacher wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

