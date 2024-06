POL-RTK: Aus Pkw gestohlen +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ E-Scooter ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss gefahren +++ Betrunkener Rollerfahrer bei Unfall verletzt

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Aus Pkw gestohlen,

Niedernhausen-Oberjosbach, Limburger Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter Wertgegenstände aus einem geparkten Auto in Oberjosbach gestohlen. Der Dieb betrat den frei zugänglichen Hof eines Anwesens in der Limburger Straße und öffnete dort auf unbekannte Art und Weise einen geparkten Pkw. Aus dem Inneren wurden zwei Sonnenbrillen und ein Etui entwendet. Die im Etui befindliche Bankkarte nutzte der unbekannte Täter im Laufe der Nacht mehrfach zum Bezahlen, bevor diese gesperrt werden konnte. Die Polizei sucht nun unter der Rufnummer 06126/9394-0 Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in der Limburger Straße beobachtet haben.

2. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Heidenrod, Landesstraße 3321, Donnerstag, 20.06.2024, 30:35 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Laufenselden schwer verletzt worden. Der 18-Jährige befuhr mit einer Aprilia die L 3321 von Laufenselden kommend in Richtung der B 54. Auf der Strecke bog eine 48-Jährige mit einem Mini Cooper auf die Fahrbahn ein, ohne auf das herannahende Zweirad zu achten. Der Motorradfahrer wurde von dem plötzlich auftauchenden Pkw überrascht, konnte nicht mehr bremsen und schlug ungebremst in die Fahrzeugseite ein, sodass das Motorrad sogar stecken blieb. Da der 18-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen davongetragen hatte, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 EUR.

3. E-Scooter ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss gefahren, Eltville, Taunusstraße, Donnerstag, 20.06.2024, 20:15 Uhr

(wie) Ein E-Scooter Fahrer war in Eltville am Donnerstagabend ohne Versicherungsschutz aber dafür unter Drogeneinfluss unterwegs. Das Elektrokleinstfahrzeug fiel einer Streife in der Taunusstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass keine Pflichtversicherung für den E-Scooter bestand. Da der 21-jährige Fahrer deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums aufwies, ließen die Polizisten einen entsprechenden Test durchführen. Dieser zeigte an, dass THC-Abbauprodukte im Urin des Mannes nachweisbar waren, weshalb er festgenommen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen wurde. Anschließend durfte der 21-Jährige die Dienststelle zu Fuß wieder verlassen.

4. Betrunkener Rollerfahrer bei Unfall verletzt, Wiesbaden/Eltville, Donnerstag, 20.06.2024, 20:35 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist ein betrunkener Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Autobahn verletzt worden, er konnte erst in Kiedrich von der Polizei gestoppt werden. Ein Zeuge verständigte die Polizei per Notruf, da er gegen 20:35 Uhr auf der A 66 bei Wiesbaden beobachtet hatte, wie ein Peugeot Motorroller einem ausscherenden Pkw nach links ausweichen musste und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Hierbei habe sich der Rollerfahrer eine deutlich sichtbare Verletzung am Bein zugezogen. Trotzdem würde dieser in Richtung Rheingau weiterfahren. In Kiedrich konnte eine Streife den verletzten Rollerfahrer schließlich stoppen und vom Rettungsdienst medizinisch versorgen lassen. Da der 39-Jährige zudem deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von über 1,7 Promille ergab. Daher nahmen die Beamten den Mann nach der medizinischen Versorgung fest und brachten ihn für eine Blutentnahme in eine Wiesbadener Klinik. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, gegen die sich der Mann noch erfolglos zu wehren versuchte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Unfalls auf der A 66 werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 zu melden.

1. Unter Drogeneinfluss auf Autobahn stehen geblieben, Idstein, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 20.06.2024, 08:50 Uhr

(wie) Auf der A 3 bei Idstein ist am Donnerstagmorgen eine berauschte Frau einfach mit ihrem Auto auf der Fahrbahn stehen geblieben. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 08:50 Uhr die Autobahnpolizei, da ein grauer SUV plötzlich auf der mittleren Spur der A 3 in Richtung Köln stehen geblieben war. Mehrere Streifen eilten zu dem vermeintlichen Pannenfahrzeug und trafen im Wörsdorfer Loch bei Idstein auf den stehenden Mazda einer 59-Jährigen. Nachdem die Beamten den spritleeren Wagen auf den Standstreifen bugsiert hatten, überprüften sie die Fahrerin genauer und stellten fest, dass diese offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Sie war zuvor mit fast ganz leerem Tank auf die Autobahn aufgefahren. Daher wurde die Frau fest- und mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Den Mazda ließ die Autobahnpolizei abschleppen. Die 59-Jährige durfte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen und wird sich nun im Strafverfahren verantworten müssen.

