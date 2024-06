PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auto gestohlen +++ Rechte Schriftzüge auf Feldweg +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt +++ Beim Rangieren beschädigt - Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Auto gestohlen,

Rüdesheim, Eibingen, Marienthaler Straße, Montag, 27.05.2024 bis Montag, 17.06.2024

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Auto von einem Privatgrundstück in Rüdesheim gestohlen. Der Wagen, ein weißer Toyota Yaris, war am 27. Mai auf dem Grundstück in der Marienthaler Straße abgestellt worden. Am 17. Juni stellten die Besitzer den Diebstahl fest. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei fahndet nun nach dem Toyota, an dem zuletzt die Kennzeichen "RÜD-FB 15" angebracht waren. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Rechtsextreme Schriftzüge auf Feldweg, Kiedrich, Mühlbergstraße, festgestellt am Sonntag, 16.06.2024, 14 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende einen Feldweg in Kiedrich mit rechtsextremen Schriftzügen und Symbolen besprüht. Zeugen stellten am Sonntag gegen 14 Uhr mehrere Schriftzüge in grauer Farbe auf einem Weg nahe der Mühlbergstraße fest. Es handelte sich um Worte und Symbole mit rechtem bzw. rechtsextremem Kontext. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, nimmt die Kriminalpolizei diese unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Landesstraße 3274, bei Hünstetten, Montag, 17.06.2024, 18 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich auf der Landesstraße 3274 bei Hünstetten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 18 Uhr befuhr der 61-Jährige mit seinem Motorrad die L 3274 von der Bundesstraße 417 kommend in Richtung Idstein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Ford die Hessenstraße und wollte auf die L 3274 abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich das herannahende Motorrad. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Motorrad war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 6.500 Euro. Der 50-Jährige zog sich Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus brachte.

4. Beim Rangieren beschädigt - Unfallflucht, Schlangenbad, Mainstraße, Freitag, 14.06.2024 bis Montag, 17.06.2024

(da)Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Wochenende in Schlangenbad ein Auto beschädigt. Die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete. Zwischen Freitag und Montag parkte eine rote Mercedes A-Klasse in der Mainstraße am Straßenrand. Als der Besitzer am Montag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er diverse Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, den Mercedes beim Rangieren beschädigt hat. Von dem Laster und der Fahrerin bzw. dem Fahrer fehlt jedoch bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell