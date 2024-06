PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++räuberische Erpressung++Sachbeschädigung an Pkw++Verkehrsunfallflucht++Festnahme nach Fluchtversuch

Bad Schwalbach (ots)

Räuberische Erpressung mittels Klappmesser durch einen 13-jährigen Jungen 65510 Idstein, Veitenmühlweg Freitag, 14.06.2024, 15:39 Uhr

(Tr) Die Polizeistation Idstein erlangte am Freitagnachmittag Kenntnis über eine räuberische Erpressung von und durch Minderjährige auf dem Fußballplatz am Veitenmühlweg in Idstein. Hierbei sollen drei 10 bis 11 Jahre alte Geschädigten von drei Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren erpresst worden sein, ihr mitgeführtes Geld auszuhändigen. Der 13-Jährige Beschuldigte habe hierbei den Geschädigten ein Klappmesser vorgehalten. Nachdem die Jugendlichen das Geld erlangten, flohen sie von der Tatörtlichkeit. Im Laufe der Fahndungen konnten die drei Jugendlichen ausfindig gemacht und die Tatwaffe sichergestellt werden. Der 13-jährige Beschuldigte wurde zur weiteren Sachbearbeitung und Übergabe an die Erziehungsberechtigten auf die Polizeistation Idstein gebracht. Die anderen beiden Jugendlichen wurden vor Ort von den Erziehungsberechtigten abgeholt.

Sachbeschädigung an PKW

65232 Taunusstein, Stiftstraße 20 Freitag, 14.06.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 13:00 Uhr

(Tr) Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Freitag, den 14.06.2024, 17:00 Uhr und Samstag, den 15.06.2024, 13:00 Uhr die Motorhaube eines Kia Kombi, auf bislang noch unbekannte Weise. Zeuginnen oder Zeugen, die weitere Erkenntnisse zu dem oder die Täter mitteilen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach (06124) 7078-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden 65366 Geisenheim, Eibinger Weg Freitag, 14.06.2024, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(Tr) Am Freitagmittag kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr im Eibinger Weg in Geisenheim zu einer Verkehrsunfallflucht im hohen vierstelligem Bereich. Ein schwarzer BMW X1 befand sich in der Straße ordnungsgemäß geparkt als ein noch unbekanntes Fahrzeug den hinteren Bereich des BMW auf unbekannte Weise touchierte und einen Schaden von ca. 7.500,00 EUR verursachte. Die Polizeistation Rüdesheim bittet nun Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Festnahme nach Fluchtversuch

65366 Geisenheim, Freitag, 14.06.2024, 19:55 Uhr

(Kl) Am frühen Freitagabend lieferte sich ein Rollerfahrer eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei in der Geisenheimer Chauvignystraße. Nachdem der Rollerfahrer auf Grund eines fehlenden Kennzeichens kontrolliert werden sollte, versuchte dieser sich mit waghalsigen Fahrmanövern der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er kurzzeitig auf einem Gehweg, überfuhr eine rote Ampel und erreichte Geschwindigkeiten von weit über 50 km/h. Erst nach einer Kollision mit dem Streifenwagen, bei welcher niemand verletzt wurde und lediglich Sachschaden entstand, konnte der flüchtige Rollerfahrer festgenommen werden. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie feststellten, dass es sich bei dem Verantwortlichen um einen erst 14 Jahre alten Geisenheimer handelte. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter Drogeneinfluss stand, weshalb er für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle kommen musste. Da er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, und der Roller nicht versichert war, muss der Beschuldigte sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

