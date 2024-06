PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kupferdiebe schlagen zu +++ Diebe lassen Mobiltelefone mitgehen +++ Mann steckt liegengelassenes Portemonnaie ein +++ Fahrrad entwendet +++ Vierstelliger Schaden nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Kupferdiebe schlagen zu,

Waldems-Esch, In der Marschbach, Dienstag, 11.06.2024, 13:10 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurden in Waldems-Esch Kupferdiebe beobachtet. Um 13:10 Uhr betraten die beiden dunkelhaarigen Männer einen Hof in der Straße "In der Marschbach" und nahmen von dort mehrere Hundert Kilogramm Kupferschrott an sich, welche sie anschließend in einen weißen Transporter verluden und davonfuhren. Die Polizei ermittelt aktuell wegen des Diebstahls.

Weitere Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein. Die Telefonnummer lautet (06126) 9394-0.

2. Diebe lassen Mobiltelefone mitgehen,

Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 11.06.2024, 14:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag haben zwei Diebe mehrere Handys aus einem Idsteiner Geschäft gestohlen. Gegen 14:20 Uhr meldete sich der Inhaber eines Mobilfunkladens aus der Wiesbadener Straße bei der Polizei, um den soeben stattgefundenen Diebstahl zu melden. Sofort fahndeten Polizeistreifen nach den Tätern, konnten diese allerdings nicht mehr stellen. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme gaben Mitarbeiter an, dass um 14:20 Uhr zwei Männer den Laden betreten und plötzlich mit einem Werkzeug die Diebstahlsicherung mehrerer Handys durchtrennt hätten. Daraufhin seien beide mit vier Apple iPhones im Gesamtwert von 3.400 Euro geflüchtet. Es soll sich um zwei 1,65m bis 1,70m große, schlanke sowie dunkelhäutige Männer gehandelt haben. Beide sollen schwarze, kurze Haare gehabt haben. Einer sei mit einem orangenen Langarmshirt und einer knielangen, blauen Hose bekleidet gewesen. Sein Kumpan soll ein rotes Shirt getragen haben.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Mann steckt liegengelassenes Portemonnaie ein, Idstein, Richard-Klinger-Straße, Montag, 10.06.2024, 11:36 Uhr

(fh)Am Montagmittag hat ein bislang unbekannter Mann in Idstein ein Portemonnaie aufgefunden und dieses einfach eingesteckt. Am Montag vergaß eine Idsteinerin ihre Geldbörse in einem Getränkemarkt in der Richard-Klinger-Straße. Wie Videoaufzeichnungen belegen, fand ein etwa 70-jähriger Mann mit grauen, kurzen Haaren, einer Brille und blauer Kleidung das Portemonnaie in einem Einkaufswagen, nahm dieses an sich und fuhr anschließend mit einem dunklen VW Beetle Cabrio davon.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen oder den besagten Mann, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Idsteiner Polizei zu melden.

4. Elektrofahrrad entwendet,

Oestrich-Winkel, Graugasse, Dienstag, 11.06.2024, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Dienstagabend geriet ein hochwertiges Elektrofahrrad ins Visier von Dieben. Zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr knackten die Langfinger in der Graugasse das Faltschloss eines dort abgestellten grauen Pedelecs der Marke "Cube" und entwendeten daraufhin Fahrrad und Schloss. An dem rund 4.500 Euro teuren Zweirad waren auch ein Kindersitz sowie ein grüner Kinderhelm angebracht gewesen.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Vierstelliger Schaden nach Unfallflucht, Taunusstein-Wehen, Fleckenbornstraße, Donnerstag, 06.06.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 07.06.2024, 16:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche ereignete sich in Taunusstein-Wehen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen sucht. Ereignet hatte sich die Flucht im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr bis Freitag, 16:00 Uhr. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Fleckenbornstraße beim Ein- oder Ausparken einen weißen Opel Adam und hinterließ einen Schaden am Heck. Der Fahrer oder die Fahrerin ignorierte den rund 1.200 Euro teuren Schaden und fuhr entgegen der Vorschriften einfach davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet nun Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell