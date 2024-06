POL-REK: 240611-4: Polizisten stoppen alkoholisierten Autofahrer

Bedburg (ots) - Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (10. Juni) in Bedburg ist eine Jugendliche (15) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Fahrerin (57) eines Mercedes gegen 12 Uhr auf der Neusser Straße in Richtung Bahnstraße gefahren. An der Kreuzung ...

mehr