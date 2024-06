Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240611-2: Alkoholisierter Pedelecfahrer bei Sturz verletzt

Hürth (ots)

Zeugen leisten Erste Hilfe und wählen Notruf

Aufmerksame Zeugen haben am Montagabend (10. Juni) in Hürth den Notruf gewählt, nachdem ein alkoholisierter Pedelecfahrer (56) mehrfach gestürzt sei. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen haben mehrere Zeugen den 56-Jährigen gegen 20 Uhr in einem Grünstreifen an der Berrenrather Straße neben seinem Fahrrad liegen sehen. Da diverse Verletzungen sichtbar gewesen sein sollen, sprachen sie den Mann an. Dieser habe sich aufgerichtet, sei zu seinem Fahrrad gegangen, losgefahren und nach wenigen Metern erneut gestürzt. Unverzüglich wählten die Zeugen den Notruf und versorgten den augenscheinlich Hilfsbedürftigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Während der medizinischen Versorgung des Verletzten, stellten Polizisten einen starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Sie ordneten eine Blutprobe an, die wenig später ein Arzt im Krankenhaus entnahm. Das Pedelec des 56-Jährigen brachten die Polizisten in das Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell