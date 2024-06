Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240610-5: Vier Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Elsdorf (ots)

Auto prallte gegen Hauswand

Bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf am Montagnachmittag (10. Juni) sind laut aktuellen Informationen vier Personen (17, 18, 18, 18) leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (18) eines BMW mit drei weiteren Insassen gegen 15.30 Uhr auf der Gladbacher Straße in Richtung Esch gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der BMW in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Pfahl kollidiert und frontal gegen eine Hauswand geprallt. Dabei zogen sich der Fahrer, die Beifahrerin (17) sowie zwei 18-Jährige auf der Rückbank leichte Verletzungen zu.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Gladbacher Straße in beide Richtungen zwischen der Mittelstraße und der Liebfrauenstraße bis etwa 16.15 Uhr. Beamte des Verkehrskommissariats werden die Ermittlungen aufnehmen. (jus)

