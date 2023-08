Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin nach sexueller Belästigung als Zeugin gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend begab sich eine 25-Jährige auf einen Spaziergang. Hierbei kam sie in der Nähe des Spielplatzes am Heinrich-Menger-Weg vorbei und traf auf drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Diese folgten der 25-Jährigen und bedrängten sie. Im weiteren Verlauf kam es zur sexuellen Belästigung durch die drei unbekannten Täter gegenüber der 25-Jährigen, die diese weiterhin gegen ihren Willen bedrängten. Glücklicherweise kam eine bislang unbekannte Radfahrerin an der Tatörtlichkeit vorbei. Bei Erblicken der Radfahrerin rannten die drei unbekannten Männer in Richtung des Tierheims davon. Die 25-Jährige sprach die Radfahrerin an und sie liefen gemeinsam in Richtung Wohngebiet Pfaffengrund. Dort verabschiedeten sich die beiden Frauen voneinander und die Radfahrerin setzte ihren Weg fort. Diese wird nun als Zeugin gesucht und wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei oder jeder sonstigen Polizeidienststelle zu melden.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder der unbekannten Radfahrerin machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell