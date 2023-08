Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt: Unbekannter schlägt mit Glasflasche zu - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, um 05:20 Uhr, fuhr ein 26-Jährige in Begleitung seines Bekannten in der Straßenbahn der Linie 4 von der Haltestelle Abendakademie in Richtung Universitätsklinikum. Kurz vor dem Halt an der Haltestelle, kam ein bislang unbekannter Tatverdächtiger von hinten an den 26-Jährigen und schlug ihm unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf, sowie auf das Bein. Als die Bahn schließlich an der Haltestelle stoppte, gelangte dem Tatverdächtigen die Flucht. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Zeugen die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

