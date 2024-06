PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruchsserie in Hohenstein-Breithardt +++ Brand in Küche von Restaurant +++ Unter Drogen und Alkohol unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruchsserie in Hohenstein-Breithardt, Hohenstein-Breithardt, Vor Buchholz, Sonntag, 09.06.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 10.06.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher durch Hohenstein-Breithardt gezogen und haben in einer Straße mehrere Einbrüche verübt. Die Täter nahmen im Schutze der Dunkelheit in der Straße "Vor Buchholz" vorranging Gartenhütten und Garagen ins Visier. So wurden auf mehreren Grundstücken vier Garagen und zwei Gartenhütten zum Teil gewaltsam geöffnet und aus ihnen Fahrräder und Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe für den Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug nutzten.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Personen, die in der Nacht rund um die betroffene Straße in Breithardt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Brand in Küche von Restaurant,

Niedernhausen, Idsteiner Straße, Montag, 10.06.2024, 13:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag kam es in einem Niedernhausener Restaurant zu einem Brand, bei dem Sachschaden entstand. Gegen 13:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu dem Restaurant in die Idsteiner Straße gerufen, da es dort zu einem Brand in der Küche gekommen war. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte befanden sich bereits keine Personen mehr im Gebäude. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, welche nach kurzer Zeit erfolgreich beendet werden konnten. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt zeitweise voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, aktuell liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung vor.

3. Unter Drogen und Alkohol unterwegs,

Walluf, Hauptstraße, Montag, 10.06.2024, 22:50 Uhr

(fh)Am späten Montagabend ging der Polizei ein betrunkener und berauschter E-Scooter-Fahrer ins Netz. Gegen 22:50 Uhr fiel den Beamten der Polizeistation Eltville in der Hauptstraße in Walluf ein Rollerfahrer auf. Man entschied sich dazu, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Sie sollten dabei das richtige Gespür gehabt haben. Als die Beamten die Fahrtauglichkeit des 37-Jährigen überprüften, stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Demnach wurde der Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

