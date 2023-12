Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Unwetterschäden mit andauernden Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz

Koblenz (ots)

In der vergangenen Nacht verursachte das gemeldete Sturmgebiet in Verbindung mit Dauerregen und einem durchquerenden Gewitter unzählige Einsätze von Feuerwehren, Straßenmeistereien und der Polizei. Neben vielen umgestürzten Bäumen, umgewehten Beschilderungen, Bauzäunen und sogar Trampolinen werden aktuell immer noch Gefahrenstellen beseitig. Verschiedene Keller und Unterführungen mussten leergepumpt werden. Teilweise werden die Sperrungen auf kleineren Seitenstraßen erst in den frühen Morgenstunden beseitigt werden können. Bei Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz bislang insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Die Polizei rät zu vorsichtiger Fahrweise, da aktuell immer noch mit Gefahrenstellen im Straßenverkehr gerechnet werden muss.

