Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines LKW

Altenahr-Kreuzberg (ots)

Am 16.10.23, gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei in Ahrweiler der Diebstahl eines Lkw MAN, zulässiges Gesamtgewicht 7,5 Tonnen mit offener Ladefläche und Verladekran gemeldet. Ein Anwohner aus Kreuzberg vernahm zunächst ein verdächtiges Geräusch und stellte kurz darauf fest, dass der Lkw entwendet wurde. Die sofort verständigte Polizei leitete eine Fahndung ein, diese verlief jedoch bislang ohne Erfolg. An dem roten Lkw sind Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Mönchengladbach, also MG, angebracht, welche zur Fahndung ausgeschrieben wurden. Die Polizei bittet Zeugen, welche den beschriebenen Lkw in der Tatnacht oder die nachfolgenden Tage gesehen haben um Mitteilung unter der Rufnummer 02641/9740.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell