POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigem Mädchen

Kirchen/Sieg (ots) - In der Grindeler Straße kam es gegen 18 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Polizei meldet sich, wenn weitere Erkenntnisse zum Sachverhalt bekannt werden. Bis dahin wird darum gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Rückfragen bitte an: ...

