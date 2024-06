PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Porsche Cayenne aus Hof gestohlen +++ Motorradfahrer geschnitten und abgehauen

Bad Schwalbach (ots)

1. Porsche Cayenne aus Einfahrt gestohlen, Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße, Donnerstag, 13.06.2024, 22:10 Uhr bis Freitag, 14.06.2024, 08:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Fahrzeugdiebe in Taunusstein-Seitzenhahn zugeschlagen. Zwischen 22:10 Uhr und 08:45 Uhr betraten die Diebe eine Hofeinfahrt in der Eltviller Straße und stahlen auf unbekannte Art und Weise den dort abgestellten braunen Porsche Cayenne, an dem die Kennzeichen "RÜD-CO 500" angebracht waren.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Motorradfahrer geschnitten und abgehauen, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 13.06.2024, 15:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag schnitt ein flüchtiges Fahrzeug in Niedernhausen eine Kurve und sorgte so zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Frankfurter Straße von Niederjosbach nach Niedernhausen. In einer Kurve in Höhe "Alte Guldenmühle" kam dem 25-Jährigen ein roter Mazda entgegen, welcher auf die Spur des Zweiradfahrers geraten sein soll und ihn so zum abbremsen gezwungen habe. In der Folge geriet seine Maschine ins Schlingern und kollidierte sodann mit einem ebenfalls entgegenkommenden Hyundai i10. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mazda, an dem "MTK"-Kennzeichen abgebracht sein sollen, kam es nicht. Dessen Fahrer oder Fahrerin setzte die Fahrt in Richtung Niederjosbach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 6.500 Euro.

Die Polizeistation Idstein sucht nun den verantwortlichen Fahrzeugführer und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Bad Schwalbach, An der Schmalmach, Freitag, 07.06.2024, 22:15 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 05:45 Uhr

(fh)In Bad Schwalbach entfernte sich in den vergangenen Tagen eine verantwortliche Person von einer Unfallstelle. Zwischen Freitag und Dienstag parkte ein blauer VW T-Cross in der Straße "An der Schmalmach" in Höhe der Hausnummer 33. In dieser Zeitspanne stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den VW und hinterließ einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite in Höhe von knapp 1.200 Euro. Anschließend türmte die verantwortliche Fahrerin oder der verantwortliche Fahrer.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell