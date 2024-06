PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mobiltelefon in Boutique gestohlen +++ Betrügerin lässt sich Geld wechseln +++ Hochwertiges Werkzeug aus Scheune gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrügerin lässt sich Geld wechseln, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 12:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag hat eine Betrügerin in Bad Schwalbach die Mitarbeiterin eines Frisörs übers Ohr gehauen. Sie machte sich dabei den Geldwechselbetrug zunutze. Gegen 12:30 Uhr betrat die unbekannte Frau das Geschäft in der Adolfstraße und gab vor, einen Artikel erwerben zu wollen. Im Rahmen des Verkaufsgesprächs ließ sich die Frau einen 200 Euro Schein wechseln, um den Artikel anschließend zu bezahlen. Plötzlich aber hatte es sich die vermeintliche Käuferin anders überlegt und ließ sich den Schein wieder zurückgeben. Im Gegenzug übergab die geschickte Betrügerin nur einen Teil des Wechselgeldes und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhofstraße. Es soll sich um eine circa 40 Jahre alte und 1,75m große Frau mit südosteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Sie hatte kastanienbraune, hüftlange Haare zum Zopf gebunden und trug eine blaue Jeans und eine beige Strickjacke samt dunklem Pullover.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Die zuständige Abteilung der Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Mobiltelefon in Boutique gestohlen, Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 12.06.2024, 17:40 Uhr

(fh)Eine Diebin ist am Mittwochnachmittag in Eltville an ein Portemonnaie gelangt. Gegen 17:40 Uhr betrat die kräftige sowie dunkelhaarige Frau, welche etwa 45 Jahre alt und rund 1,70 m groß gewesen und mit einem weißen Shirt und einer Jeansjacke bekleidet gewesen sein soll, die Boutique in der Schwalbacher Straße. Dort gaukelte die Unbekannte Interesse an Kleidungsstücken vor und entwendete in einem unbeobachteten Moment das Handy einer Mitarbeiterin, welches sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Tresen des Geschäfts befand.

Zeuginnen und Zeugen, denen die Frau am späten Nachmittag rund um Eltville aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

3. Hochwertiges Werkzeug aus Scheune gestohlen, Taunusstein-Neuhof, Pferdsweide, Montag, 10.06.2024, 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(fh)Montagnacht sind in Taunusstein-Neuhof Diebe an hochwertiges Werkzeug gelangt. Im Schutze der Dunkelheit betraten die Langfinger ein Grundstück in der Straße "Pferdsweide" und gelangten unbemerkt in eine Scheune. Aus dieser nahmen sie diverses Werkzeug, unter anderem ein Bohrhammer, eine Kettensäge und eine Motorsense, an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Gegenstände summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Da bislang noch keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizeistation Bad Schwalbach Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

