POL-ESW: Aufenthaltsort des vermissten 58-jährigen Martin K. ist bekannt; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall; Schaden 3500 Euro Am Dienstagnachmittag befuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Sontra die Landesstraße L 3403 von Oberhone in Richtung B452/Reichensachsen. An der Einmündung der L 3403 zur B 452 musste die Frau verkehrsbedingt anhalten, was ein ihr nachfolgender 76-jähriger Autofahrer aus Herleshausen zu spät erkannte und auf den Wagen der Frau auffuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr, die Schäden an den Autos ...

