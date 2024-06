Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 05.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 3500 Euro

Am Dienstagnachmittag befuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Sontra die Landesstraße L 3403 von Oberhone in Richtung B452/Reichensachsen. An der Einmündung der L 3403 zur B 452 musste die Frau verkehrsbedingt anhalten, was ein ihr nachfolgender 76-jähriger Autofahrer aus Herleshausen zu spät erkannte und auf den Wagen der Frau auffuhr. Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr, die Schäden an den Autos belaufen sich auf 1500 und 2000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Die Polizei in Eschwege hat am Dienstagabend Ermittlungen gegen einen 23-jährigen Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Verkehrsteilnehmern war gegen 23.30 Uhr ein Auto aufgefallen, das in unsicherer Fahrweise unterwegs war und Schlangenlinien fuhr. Daraufhin wurde durch Zeugen die Polizei verständigt. Die Beamten in Eschwege konnten das Fahrzeug schließlich im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an der Halteranschrift antreffen und einer Überprüfung unterziehen. Der angetroffene 23-Jährige zeigte sich hier äußerst uneinsichtig und bestritt vehement die Vorwürfe des alkoholisierten Fahrens. Er wurde vor Ort schließlich vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren. Dabei mussten die Beamten den 23-Jährigen mittels Zwangsmaßnahmen zu Boden bringen, fesseln und zum Streifenwagen verbringen, da er den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete.

Wildunfälle

Ein Schaden von 1500 Euro entstand am Auto eines 20-Jährigen aus Eschwege, der am Dienstagabend auf der B 27 von Witzenhausen kommend Richtung Eschwege unterwegs war und in Höhe Oberrieden mit einem Fuchs zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr.

Gegen 23.00 Uhr am Dienstagabend war ein 27-jähriger Autofahrer aus Großalmerode mit seinem Pkw auf der Landesstraße L 3238 von Uengsterode in Richtung Laudenbach unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Ortslage von Uengsterode erfasste der 27-Jährige eines von zwei Rehen, die unvermittelt die Fahrbahn überquerten. Beide Tiere liefen anschließend davon, am Auto des Mannes entstand bei der Kollision ein Schaden von 2500 Euro.

