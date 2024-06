Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 04.06.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl von Portemonnaie; Polizei sucht Zeugen

Am Montag hat eine 55-jährige Frau aus Eschwege einen Diebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits vergangene Woche Mittwoch ereignet hat. Demnach wurde der Dame in dem Bekleidungsgeschäft "Ernstings Family" in der Herrengasse in Eschwege unbemerkt das Portemonnaie mit diversen Scheckkarten und Ausweisdokumenten aus der Tasche geklaut. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wechselseitige Körperverletzung, Beleidigung u.a.

Am Montagabend wurden die Beamten der Eschweger Polizei um kurz nach 22.00 Uhr in die Klosterstraße in Eschwege gerufen, nachdem es dort auf der Straße zu einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einer 33-Jährigen (beide aus Eschwege) gekommen war. Der 25-Jährige soll die Frau am Kragen gepackt und anschließend geschüttelt und ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er gegenüber ihr diverse Beleidigungen und Bedrohungen ausgestoßen haben. Die 33-Jährige schubste ihrerseits den Mann von sich, schlug mit einem Regenschirm zu und soll den 25-Jährigen dann auch gegen den Kopf getreten haben. Pfefferspray soll bei der Auseinandersetzung ebenfalls zum Einsatz gekommen sein. Die eintreffenden Beamten nahmen den 25-Jährigen letztlich vorläufig fest und verbrachten ihn in den Polizeigewahrsam, wo er die Nacht verbrachte. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 25-Jährige ebenfalls aggressiv und beleidigend. Zudem spuckte er den Beamten ins Gesicht. Wegen seines Verhaltens gegenüber der 33-Jährigen und der Polizeibeamten wird gegen den 25-Jährigen nun gleich in mehrfacher Hinsicht ermittelt, u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Aufgrund der wechselseitigen Auseinandersetzung sind auch Ermittlungen gegen die 33-Jährige wegen Körperverletzung aufgenommen worden.

Sachbeschädigung an Zimmertür; Polizei sucht Zeugen

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Wendische Mark" in Eschwege haben Unbekannte das Schloss einer im Haus befindlichen Tür durch Einbringen von Flüssigkleber beschädigt. Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. Zugetragen hat sich der Vorfall am Montag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Einbruchsdiebstahl auf Friedhofsgelände; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Hute" in Sontra haben sich Unbekannte Zutritt auf das Grundstück des Friedhofes verschafft und drangen dort gewaltsam in das Büro des Friedhofsgärtners ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter u.a. eine Heckenschere und einen Laubbläser der Marke STIHL, sowie mehrere große u. kleine Akkus und ein Ladekabel für die dortigen elektrischen Rasenmäher. Mit einem aufgefundenen Schlüssel aus dem Büro verschafften sich die Täter weiterhin Zugang zu einem Kellerraum der Friedhofskapelle, wo die Täter noch eine Motorsense klauten. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 3500 Euro, zuzüglich eines Sachschadens in Höhe von 200 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (31.05.2024) 13.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben die Beamten aus Hessisch Lichtenau gegen einen noch unbekannten Lkw-Fahrer aufgenommen, der am Dienstag vergangener Wochen (28.05.2024) gegen 10.23 Uhr beim Rangieren eine Hauswand in der Hauptstraße in Trubenhausen beschädigt haben soll. Mittlerweile liegen Hinweise auf das verursachende Fahrzeug vor, bei dem sich offenbar um einen weißen MAN Lkw bis 3,5 t mit der Zulassung KS-D 3310 gehandelt hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 in Verbindung zu setzen.

Wildunfall

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Waldkappel ist am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr mit einem Wildschwein kollidiert, als er auf der Landesstraße L 3248 von Blankenbach in Richtung Richelsdorf unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision vom Unfallort, am Wagen des 35-Jährigen entstand ein Frontschaden in Höhe von 2500 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

