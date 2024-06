Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.06.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 19:15 Uhr wurde gestern Abend ein 44-Jähriger aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war; ein entsprechender Test verlief positiv auf Kokain. Zudem fehlte für den E-Scooter der erforderliche Versicherungsschutz.

Container aufgebrochen

Zwischen dem 31.05.24, 20:30 Uhr und dem 02.06.24, 11:00 kam es in der Straße "Am Scheiderasen" in Bad Sooden-Allendorf zum Aufbruch eines Frachtcontainers, der auf einem Sattelauflieger transportiert wurde. Unbekannte entfernten zunächst die Verplombung an dem Container, um in diesen einsteigen zu können. Dort wurden dann von einer Europalette insgesamt 31 Generatoren (Lichtmaschinen für Kraftfahrzeuge der Marke "Bosch") aus einem Karton entwendet. Der Schaden wird mit 6200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 18:34 Uhr befuhr gestern Abend ein 30-Jähriger aus Paderborn mit einem Pkw die B 400 in Richtung B 27. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach rechts abzubiegen, musste verkehrsbedingt jedoch anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 35-Jährige aus Münster zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 02:27 Uhr, ein 47-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau, als dieser mit einem Pkw auf der B 7 in Richtung Datterode unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Anhänger rollt weg

Um 20:30 Uhr stellte gestern Abend ein 33-Jähriger aus Witzenhausen einen Anhänger am Fahrbahnrand in der Siesterstraße in Roßbach ab. Offensichtlich wurde die Feststellbremse nicht ausreichend angezogen, so dass sich der Anhänger in Bewegung setzte und auf einen geparkten Pkw Audi rollte. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

