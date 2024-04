Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Neudietendorf. Eine 37-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Bahnhofstraße von der Zinzendorfstraße und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei missachtete die Frau augenscheinlich den Vorrang eines entgegenkommenden 16-Jährigen, welcher eine Simca Simson fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer durch den Zusammenstoß wurde der 16-Jährige sowie seine 16-jährige Mitfahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell