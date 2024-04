Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. April, 07.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Snackautomaten im Bereich eines Hotels am Ried. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten anschließend Snacks und Getränke im Wert von ungefähr 150 Euro. Der Sachschaden am Automaten allerdings, wird mit 5.000 Euro beziffert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0100025/2024) entgegen. (jd)

