POL-ESW: Pressebericht vom 31.05.24

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zwischen dem 29.05.24, 21:00 Uhr und dem 30.05.24, 09:30 Uhr wurde in der Rotenburger Straße in Eschwege ein weißer BMW 320d entwendet. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-TC 16" war auf dem Privatgrundstück abgestellt und verfügt über das sogenannte "Keyless Go System". Der Schaden wird mit ca. 25.000 EUR angegeben. Hinweise an die Kripo unter Tel.: 05651/9250. weiterer Pkw entwendet In der Nacht zum 30.05.24 ereignete sich ein ...

