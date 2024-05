Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Car-Wash-Center

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Nebenraum des Car-Wash-Centers in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen, in dem sich ein Münzautomat befindet. Bei der Tatausführung wurden zwei Zugangstüren gewaltsam geöffnet. Im Innenraum angelangt, wurde der Münzautomat aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 2.500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

