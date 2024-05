POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen geparktes Auto gefahren Um 07:18 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmorgen ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Abschlepp-Lkw die Straße "Am Haintor" in Bad Sooden-Allendorf. Beim beabsichtigten Abbiegen in die Westerburg Straße musste er aufgrund der engen Fahrbahnbreite mehrfach rangieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw Tiguan, wodurch ...

mehr