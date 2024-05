Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrradfahrerin von Pkw erfasst

Eschwege (ots)

Um 15:24 Uhr befuhr am gestrigen Montagnachmittag eine 80-Jährige aus Treffurt mit einem Pedelec einen Feldweg von Großburschla in Fahrtrichtung der L 3244. Auf der Landesstraße befuhr zu dieser Zeit ein 40-Jähriger aus Wanfried, der mit seinem Pkw in Richtung der B 250 unterwegs war. Beim Überqueren der Landstraße übersah die Radfahrerin den vorfahrtsberechtigten Pkw, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die 80-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Überprüfung des 40-Jährigen auf Alkohol- und Drogenkonsum verlief negativ.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Ebenso wurde die Beauftragung eines Gutachters angeordnet.

Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

