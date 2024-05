Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrradfahrerin von Pkw erfasst

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 15:04 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 21-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Fahrrad die L 3147 von Hopfelde kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. In einer Rechtskurve beabsichtigte sie nach links in einen Feldweg einzubiegen. Da sie zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer trug überhörte sie den von hinten herannahenden Pkw sowie die Warnrufe von Zeugen.

Der von hinten nahenden Pkw, der von einem 25-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, bemerkte die abbiegende Radfahrerin zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang jedoch nicht, so dass die Radfahrerin von dem Pkw erfasst wurde. Der Pkw fuhr nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben und kam dort beschädigt zum Stehen. Die 21-Jährige, die einen Fahrradhelm trug, wurde schwerverletzt und durch den angeforderten Notarzt erstversorgt. Im Anschluss wurde sie in ein Klinikum gebracht.

Zeugenhinweisen nach soll auch der Pkw-Fahrer zu schnell gefahren sein, so dass die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragte und anordnete den Pkw sicherzustellen. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 25-Jährigen verlief negativ (null Promille).

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell