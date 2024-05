Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken/ Einparken

Um 09:20 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 59-Jähriger aus Eschwege in der Luisenstraße in Eschwege in Höhe des Gesundheitsamtes mit seinem Pkw auszuparken. Dabei fuhr der Fahrer gegen einen geparkten VW Passat, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Beim Einfahren in eine Parklücke im "Alter Steinweg" in Eschwege streifte heute Morgen eine 65-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw einen dort geparktes Firmenauto, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich um 07:55 Uhr.

Polizei Witzenhausen

Mit Fahrrad gestürzt

Um 11:05 Uhr befuhr heute Vormittag eine 74-jährige aus Werne mit einem Pedelec den Radweg zwischen Witzenhausen und Ermschwerd. An einer Steigung verlor sie kurz die Kontrolle über ihr Rad und stürzte mit diesem. Dabei zog sie sich Verletzungen im Beckenbereich Becken zu, worauf sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

