POL-ESW: Einbruch in Schmuckstudio - Täter festgenommen

Eschwege (ots)

Um 23:57 Uhr vernahmen gestern am späten Abend die Inhaber eines Schmuckstudios in der "Weinreihe" in Bad Sooden-Allendorf laute "splitternde" Geräusche, worauf man sich zum Studio begab und in diesem Moment noch einen Mann sah, der zuvor die Verglasung der Eingangstür zerstört hatte, um sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. Da der Tatverdächtige sich bei der Tatausführung verletzte und in diesem Moment auch die Inhaber erschienen, brach er den Einbruch ab und ergriff die Flucht in Richtung "Wendische Mark"/ "Am Haintor", wo er dann von dem Inhaber eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen 35-Jährigen polnischen Staatsbürger, bei dem aufgrund seiner Alkoholisierung durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Der 35-Jährige wurde anschließend in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Zuvor wurde er durch die angeforderten Sanitäter versorgt, da er sich bei der Tat an Hand und Ellenbogen Verletzungen durch das Glas/ Glassplitter zugezogen hatte.

Der angerichtete Sachschaden beim Einbruchsversuch wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

