Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstahl von israelischen Fahnen an Infostand

Eschwege (ots)

Am vergangenen Freitag, 17.05.24, wurde im Rahmen der bevorstehenden Europawahl in der Eschweger Innenstadt (Stad) ein Infostand der Partei "Bündnis C - Christen für Deutschland" betrieben. In unmittelbarer Nähe zum Infostand hielten sich in den späten Nachmittagsstunden eine Gruppe Jugendlicher/Kinder auf, die dort Fußball spielten. Als der Ball dann in Richtung des Infostandes flog, behielt der verantwortliche Wahlstandbetreiber den Ball ein, wodurch es zu einem Streitgespräch kam. Im Zuge des Streites wurde durch einen der Jugendlichen/Kinder eine "Jerusalem-Fahne", die an dem Infostand (Anhänger) angebracht war, abgenommen. Mit der Fahne lief der Jugendliche/das Kind davon und prallte dabei mit einem unbeteiligten Passanten zusammen, der daraufhin stürzte. Die Fahne blieb zurück und konnte dem Wahlstandbetreiber wieder ausgehändigt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Eschwege noch nach dem Passanten, der durch den Jugendlichen/das Kind umgerannt und möglicherweise verletzt wurde.

Dieser wird gebeten, sich unter der 05651/9250 mit der Polizei in Eschwege in Verbindung zu setzen.

Etwa eine Stunde später ereignete sich ein weiterer Vorfall an dem Infostand. Gegen 18:35 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person eine "Israel-Fahne" von dem Infostand entwendet habe und anschließend damit in Richtung Nikolaiplatz geflüchtet sei. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte ein 21-jähriger irakischer Staatsangehöriger ermittelt und vorläufig festgenommen werden, der in Eschwege gemeldet ist. Die Hintergründe des Diebstahls sind noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die im zuständigen Kommissariat der Regionalen Kriminalinspektion Werra-Meißner geführt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

