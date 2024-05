Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.05.2024 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 05:15 Uhr befuhr heute ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L3226 zwischen Waldkappel und Friemen, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Eine Kollision war nicht mehr vermeidbar und es entstand Sachschaden i.H.v. 2.500 EUR.

Spiegel beim Entgegenkommen beschädigt

Zu einem Verkehrsunfall kam es heute um 11:00 Uhr auf der L3466 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Wahlhausen (Thüringen), als sich ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Fretterode (Landkreis Eichsfeld) und ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Wahlhausen entgegenkamen. Beide jeweils linken Außenspiegel berührten sich und es entstand Sachschaden i.H.v. 1.000 EUR.

Polizei Sontra

Mauer gestreift

1.000 EUR Sachschaden am Pkw eines 36-Jährigen aus Waldkappel entstanden heute um 11:50 Uhr, als der Waldkappler mit seinem Pkw in Sontra in der Straße Schloßberg in eine Grundstückseinfahrt einfuhr und dabei eine Mauer streifte. Die Mauer blieb unbeschädigt.

Polizei Witzenhausen

Beim Ein-/Ausparken beschädigt und geflohen

Zwischen 14:45 Uhr und 17:45 Uhr des gestrigen Donnerstags stand der Pkw eines 41-Jährigen aus Gertenbach geparkt in der Witzenhäuser Industriestraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine andere Verkehrsteilnehmerin bzw. ein anderer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug des Gertenbachers und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden i.H.v. 1.000 EUR zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Loll

