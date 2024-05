Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.05.24

Polizei Eschwege

Versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrollers

Zwischen dem 12.05.24, 18:00 Uhr und dem 15.05.24, 10:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Ostufer Werratalsee" ein Kleinkraftroller der Marke "Benzhou" durch Unbekannte beschädigt. Der Geschädigte hatte den Roller am Sonntagabend aufgrund eines technischen Defekts dort abgestellt. Als er den Roller wieder abholen wollte, stellte er fest, dass die Lenkradverkleidung abgeschraubt und in das Zündschloss eingestochen wurde. Vermutlich wegen des technischen Defekts konnte der Roller durch den oder die Täter nicht gestartet werden. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 13.05.24, 17:30 Uhr und dem 14.05.24, 13:00 Uhr wurden auf dem Gelände eines Autohandels in der Sudetenlandstraße in Eschwege drei dort abgestellte Autos durch Unbekannte beschädigt. Betroffen waren ein VW Golf, ein Opel Astra und ein Renault Espace, die überwiegend zerkratzt wurden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 09:12 Uhr befuhr am gestrigen Morgen eine 34-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw den Parkplatz des Edeka-Getränkemarktes in der Burhaver Straße in Sontra. Beim Einparken in eine der Parkflächen verlor die Fahrerin für einen kurzen Moment die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Hauswand des Marktes. Am Fahrzeug und dem Gebäude entstand leichter Sachschaden.

Wildunfall

Um 21:13 Uhr befuhr gestern Abend ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K 28 von Ulfen in Richtung Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 21:00 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 45-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit in einem Pkw fahrend durch die örtliche Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein durchgeführter Test mit einem Wert von ca. 1,6 Promille bestätigte. Zudem ist der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass gegen ihn auch diesbezüglich ein Verfahren eingeleitet wird.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit einer Sattelzugmaschine beschädigte gestern Nachmittag, um 15:25 Uhr, ein 58-Jähriger aus Dortmund ein Gartentor in der Straße "Hinter den Höfen" in Ermschwerd. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EURangegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

