LPI-SLF: Zeugensuche nach Körperverletzung

Saalfeld (ots) - Am Freitag, den 20.10.2023 parkte die Geschädigte in der Zeit von 09:15 Uhr bis 15:30 Uhr ihren weißen Pkw Skoda in Saalfeld in der Kulmbacher Straße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufsgeschäftes. In dieser Zeit fuhr vermutlich ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw an die Fahrerseite der Geschädigten und entfernte sich danach pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Pkw Skoda entstand ...

