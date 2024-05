Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.05.24

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken / Einparken

Um 12:23 Uhr beabsichtigte gestern Mittag ein 68-Jähriger aus Eschwege mit dem Pkw aus einer Parklücke in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege herauszufahren. Dabei touchierte er mit dem Auto einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Um 15:15 Uhr touchierte gestern Nachmittag in der Pontaniestraße in Eschwege ein 45-jähriger Eschweger mit seinem Pkw beim Einparken einen Pkw VW, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand.

Unfallfluchten

Zwischen 08:45 Uhr und 13:15 Uhr parkte eine 35-Jährige aus der Gemeinde Wehretal ihren Pkw Suzuki in der Wiesenstraße in Eschwege gegenüber dem dortigen Gartencenter. Vermutlich wurde ihr Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken angefahren und im linken Heckbereich beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher: 056517/9250.

Um 14:53 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag, um 14:53 Uhr, ein 63-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw rückwärts aus der Riedmühlenstraße in die Landstraße in Reichensachsen einzufahren. Dabei wurde eine Warnbake beschädigt. Der 63-Jährige fuhr weiter, konnte aber aufgrund von Hinweisen schnell ermittelt werden. Bei der Warnbake brach der Metallfuß ab, wodurch ein geringer Sachschaden von ca. 40 EUR entstand.

Diebstahl eines Anhängers

Zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde am gestrigen Montag in der Gemarkung von Meinhard, im Bereich "Im Tal" ein Fahrzeugtransportanhänger gestohlen. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Tieflader mit Auffahrrampe der Marke "Humbaur", der durch die geschädigte Firma zum Transport eines Minibaggers genutzt und oberhalb der Ortschaft Jestädt an einem Waldweg abgestellt wurde. Der Schaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 31-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die B 249 von Wanfried in Richtung Frieda. Noch in der Gemarkung von Wanfried überquerte ein Wildschwein die Bundesstraße, worauf die 31-Jährige noch versuchte auszuweichen. Es gelang ihr nicht einen Zusammenstoß mit dem Tier zu vermeiden. Anschließend kam sie mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Rapsfeld zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR; das Wildschwein überlebte den Aufprall nicht.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer Lkw-Kontrolle am gestrigen Nachmittag auf dem Parkplatz "Ludwigstein" wurde festgestellt, dass der 43-Jährige Fahrer aus Litauen unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Da der 43-Jährige weder einen Wohnsitz in Deutschland noch eine inländische Fahrerlaubnis hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 1100 EUR angeordnet.

