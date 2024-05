Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.05.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung, häusliche Gewalt

Im Eschweger Stadtteil "Struth" kam es am gestrigen Sonntagabend zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, bei der ein 30-Jähriger seine 27-Jährige Lebensgefährtin schubste und einmal gegen den Oberarm schlug. Zuvor hatte diese mehrfach mit einer Glasflasche gegen eine Tür geschlagen sowie dagegengetreten, um sich Zutritt zu verschaffen. Dabei wurde die Tür beschädigt; der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Diesbezüglich muss sich die 27-Jährige wegen Sachbeschädigung verantworten.

Körperverletzung, häusliche Gewalt

Am gestrigen Sonntagmorgen kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in Eschwege zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein 35-Jähriger mit einer Glasflasche nach seiner 32-jährigen Lebensgefährtin warf. Dabei traf er jedoch das gemeinsame 6-Jährige Kind am Kopf, das dadurch eine Platzwunde erlitt und im Klinikum behandelt werden musste. Mit Hilfe eines Dolmetschers wurde dem 35-Jährigen eine Wegweisungsverfügung und ein Kontakt- und Annäherungsverbot mitgeteilt. Da er anfangs angab, diesem nicht nachkommen zu wollen, wurde er zunächst in das polizeiliche Gewahrsam gebracht. Ein in der Mittagszeit durchgeführter Alkoholtest ergab noch einen Wert von 0,8 Promille. In den Nachmittagsstunden wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen.

Wildunfall

Um 07:52 Uhr bog gestern Morgen ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw von der B 27 auf die B 7 (Kasseler Straße) ab, als in Höhe des dortigen Pendlerparkplatzes ein Reh auf die Bundesstraße lief. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw lief das Tier weiter; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Polizei Sontra

PC gestohlen

Zwischen dem 08.05.24 und dem 13.05.24, 06:00 Uhr drangen Unbekannte in der Bahnhofstraße in Sontra in eine Produktionshalle einer dortigen Firma ein. Aus dieser wurde dann ein älterer PC-Tower, Tastatur und eine Funkmaus entwendet. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell